Стол,за которым ты сидишь,Кровать,на которой ты уснёшь,Тетрадь,ботинки,пара лыж,Тарелка,вилка,ложка,нож,И каждый гвоздь,И каждый дом,и караваи хлеба-Всё это сделано с трудом,А не свалилось с неба. Выпишите слова с парными согл...

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Стол,за которым ты сидишь,Кровать,на которой ты уснёшь,Тетрадь,ботинки,пара лыж,Тарелка,вилка,ложка,нож,И каждый гвоздь,И каждый дом,и караваи хлеба-Всё это сделано с трудом,А не свалилось с неба. Выпишите слова с парными согласными звуками.Подчеркни буквы,которые их обозначают

Автор: Гость