периметр прямоугольника 30 см.найти его стороны, если площадь равна 56 кв.см.

s=56 56 получаем только от умножения 7 и 8 проверка (7+8)*2=30 ответ: 7 и 8

Гость: Гость:

Р=30 см S=56 см2 Число 56 получаем только при умнжениии 7 на 8 если - а - 8 , b - 7 S=7*8 S=56 см2 Р= (a+b)*2 Р=(7+8)*2 Р=30 см Ответ : длина- 8 см,ширина - 7 см думаю так