периметр прямоугольника 30 см.найти его стороны, если площадь равна 56 кв.см.

Алгебра
периметр прямоугольника 30 см.найти его стороны, если площадь равна 56 кв.см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=56 56 получаем только от умножения 7 и 8   проверка   (7+8)*2=30   ответ: 7 и 8  
Гость:
Р=30 см   S=56 см2    Число 56 получаем только при умнжениии 7 на 8   если - а - 8 , b - 7 S=7*8 S=56 см2 Р= (a+b)*2   Р=(7+8)*2   Р=30 см Ответ : длина- 8 см,ширина - 7 см   думаю так      
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