Какие свойства есть у треугольников?  

Математика
Какие свойства есть у треугольников?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я знаю такое свойство треугольника: любая сторона треугольника всегда меньше суммы двух других.
Гость:
Главное свойство треугольника: сумма двух сторон всегда больше третьей. Сумма всех углов равна двум прямым (180град.)
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