как расставить 3 стула у стен комнаты, чтобы у каждой из четырёх стен стояло по одному стулу?
Математика
как расставить 3 стула у стен комнаты, чтобы у каждой из четырёх стен стояло по одному стулу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
два стула надо поставить посередине двух стен (по одному у каждой стены, эти стены подходят друг к другу под пряммым углом),а третий - в противоположный угол, к тем стенам, которые остались без стула.
Гость:
Один стул поставить в угол (таким образом он окажется около 2х стен),а оставшиеся два стула к оставшимся двум стенам.
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