Загальна площа трьох найбільших озер України Сасик, Ялпуг і Курулчуй становить 448 км2. Площа озера Сасик на 56 км2 більша за площу озера Ялпуг і на 111 км2 більша за площу озера Курулчуй. Знайдіть площу кожного озера.
Математика
Загальна площа трьох найбільших озер України Сасик, Ялпуг і Курулчуй становить 448 км2. Площа озера Сасик на 56 км2 більша за площу озера Ялпуг і на 111 км2 більша за площу озера Курулчуй. Знайдіть площу кожного озера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х-56+х+х-111=448, 3х=448+56+11, 3х=615, х=615:3, х=205 кв.км.-площадь озера Сасик. 2)205-56=149кв.км.-площадь озера Ялпуг. 3)205-111=94кв.км.-площадь озера Курулчуй.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
картофелем засажено 11/17 поля. огурцами засеяно на 1/17 поля больше, чем морковью, и на 8/17 поля меньше, чем картофелем. какая часть поля засеяна...
Литература
Русский язык
Сформулируйте, по каким приметам можно опознать заимствованное слово: эпоха, эхо, фокус, рифма, ориентир, театр
Українська література
Помогите с географией плиз! 7 класс Зачем нужно изучать Антаркдиту? только ответ не сильно маленький и не сильно большой