Загальна площа трьох найбільших озер України Сасик, Ялпуг і Курулчуй становить 448 км2. Площа озера Сасик на 56 км2 більша за площу озера Ялпуг і на 111 км2 більша за площу озера Курулчуй. Знайдіть площу кожного озера.

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Загальна площа трьох найбільших озер України Сасик, Ялпуг і Курулчуй становить 448 км2. Площа озера Сасик на 56 км2 більша за площу озера Ялпуг і на 111 км2 більша за площу озера Курулчуй. Знайдіть площу кожного озера.

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