в треугольнике АВС сторона АВ ровна 8 см, сторона ВС ровна 16 см, а синус угла С равен 0,4. найдите угол ВАС

Геометрия

в треугольнике АВС сторона АВ ровна 8 см, сторона ВС ровна 16 см, а синус угла С равен 0,4. найдите угол ВАС

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