в треугольнике АВС сторона АВ ровна 8 см, сторона ВС ровна 16 см, а синус угла С равен 0,4. найдите угол ВАС

Геометрия
в треугольнике АВС сторона АВ ровна 8 см, сторона ВС ровна 16 см, а синус угла С равен 0,4. найдите угол ВАС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме синусов: ВС/sinBAC = AB/sinC Отсюда находим искомый sinBAC: sinBAC = (BC*sinC)/AB = 16*0,4/8 = 0,8 Тогда угол ВАС = arcsin0,8 = 53 гр. Ответ: 53 град (примерно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
как пишется слово замичание или замечание?
Ответить
Математика
вычисли значение произведений числа 23 на числа 2,4,6,8.И есть ещё одна задачки 2 вот они: длина ломаной линии равна 9 см. построй эту ломаную лини...
Ответить
Математика
«расстояние между двумя городами 325 км.из одного города в другой вышел автобус который двигался со средней скоростью 60км.ч через сколько часов ав...
Ответить
История
1) Синоним к словам "Повозка" , "Возок".     2) Название знаменитого романа А. Дюма.
Ответить
Русский язык
Корень, суффикс, окончание- в словах " майское". "слезинок"
Ответить