в треугольнике АВС сторона АВ ровна 8 см, сторона ВС ровна 16 см, а синус угла С равен 0,4. найдите угол ВАС
Геометрия
в треугольнике АВС сторона АВ ровна 8 см, сторона ВС ровна 16 см, а синус угла С равен 0,4. найдите угол ВАС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме синусов: ВС/sinBAC = AB/sinC Отсюда находим искомый sinBAC: sinBAC = (BC*sinC)/AB = 16*0,4/8 = 0,8 Тогда угол ВАС = arcsin0,8 = 53 гр. Ответ: 53 град (примерно)
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