вычисли значение произведений числа 23 на числа 2,4,6,8.И есть ещё одна задачки 2 вот они: длина ломаной линии равна 9 см. построй эту ломаную линию, если длина каждого её звена 1 см. 5 мм. И вот кароче 2 задача)))))) длина лом...

Математика

вычисли значение произведений числа 23 на числа 2,4,6,8.И есть ещё одна задачки 2 вот они: длина ломаной линии равна 9 см. построй эту ломаную линию, если длина каждого её звена 1 см. 5 мм. И вот кароче 2 задача)))))) длина ломаной линииравна 15 см. построй эту ломаную линию, если каждого её звена 2 см. 5мм. . И вот ещё кароче)))) 834:7=? 2231:6=? 15421:5=?

Автор: Гость