вычисли значение произведений числа 23 на числа 2,4,6,8.И есть ещё одна задачки 2 вот они: длина ломаной линии равна 9 см. построй эту ломаную линию, если длина каждого её звена 1 см. 5 мм. И вот кароче 2 задача)))))) длина лом...

Математика
вычисли значение произведений числа 23 на числа 2,4,6,8.И есть ещё одна задачки 2 вот они: длина ломаной линии равна 9 см. построй эту ломаную линию, если длина каждого её звена 1 см. 5 мм. И вот кароче 2 задача)))))) длина ломаной линииравна 15 см. построй эту ломаную линию, если каждого её звена 2 см. 5мм. . И вот ещё кароче)))) 834:7=?   2231:6=?  15421:5=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23х2=46 23х4=92 23х6=138 23х8=184 2)9см:1см 5мм=90мм:15мм= 6 звеньев по 15 мм будет 3)15см:2см 5мм=150мм:25мм=6 звеньев по 25 мм будет 4)834:7=119 (1 в остатке) 2231:6=371 (5 в остатке) 15421:5=3084 (1 в остатке)
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