1) Синоним к словам "Повозка" , "Возок".     2) Название знаменитого романа А. Дюма.

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1) Синоним к словам "Повозка" , "Возок".     2) Название знаменитого романа А. Дюма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) карета, телега 2)Граф Монте-Кристо  
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