2 года назад Юле было 10 лет .сколько будет через 6 лет?

Гость: Гость:

Если Юле било 10 лет 2 года назад,тогда нам нужно узнать ,сколько Юле сейчас лет(сночала). 1)10 +2=12(лет сейчас Юле). 2)12+6=18(лет будет Юле через 6 лет). Ответ-через 6 лет,Юле будет 18 лет.