2 года назад Юле было 10 лет .сколько будет через 6 лет?
Математика
2 года назад Юле было 10 лет .сколько будет через 6 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+2=12сейчас 12+6=18через 6 лет
Гость:
Если Юле било 10 лет 2 года назад,тогда нам нужно узнать ,сколько Юле сейчас лет(сночала). 1)10 +2=12(лет сейчас Юле). 2)12+6=18(лет будет Юле через 6 лет). Ответ-через 6 лет,Юле будет 18 лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В бочке 100 л. безина. У шофера есть две пустые емкости: одна на 30 л., а другая на 70 л. Может ли шофер отмерить 10 л. бензина; 50 л. бензина
Математика
в двух клетках живут 4 хомяка и 16 мышей, в одной клетке дивет 1 хомяк и половина мышей. каждый день коля и миша дают обитателем клетки этой 106 бо...
Математика
запиши и прочитай все семизначные числа, сумма цифр в каждом из которых равна 2.Сколько таких чисел?
Русский язык