решение есть нужен чертёж «расстояние между двумя городами 325 км.из одного города в другой вышел автобус который двигался со средней скоростью 60км.ч через сколько часов автобус будет на расстоянии 85км от второго города»

Математика

решение есть нужен чертёж «расстояние между двумя городами 325 км.из одного города в другой вышел автобус который двигался со средней скоростью 60км.ч через сколько часов автобус будет на расстоянии 85км от второго города»

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