вертолет летит со скоростью 2км/мин, а самолет 12км/мин,но самолет отстает на 400км.Вопрос через сколько встретяться, и какое расстояние через час /

Математика
вертолет летит со скоростью 2км/мин, а самолет 12км/мин,но самолет отстает на 400км.Вопрос через сколько встретяться, и какое расстояние через час /
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через час, т.е. через 60 минут. За 60мин вертолет пролетит: 2*60=120км. Самолет за 60мин пролетит: 12*60=720. расстояние через час будет: 400+120-720=-200км. То есть самолет обгонит вертолет и будет впереди него на 200км. Чтобы им встретиться вертолет пролетит расстояние Х, а самолет 400+Х за одно и то же время. Составим уравнение: Х/2=(400+Х)/12 /умножим обе части на 12 6Х-(400+Х)=0 6Х-400-Х=0 5Х=400 Х=80км Находим время: 80/2=40(мин)  Ответ: они встретяться через 40 минут 
Гость:
12-2=10 км скорость сближения 400/10=40 минут самолет  догонит вертолет   12*60=720 КМ пролетит самолет за час 400+ 2*60  =520 км  это расстояние пролетел вертолет (т.к он уже пролетел 400 км)  720-520=200к м на сттолько  самолет обгонит вертолет Ответ через 40   минут самолет  догонит вертолет  а через час самолет обгонит вертолет на 200 км 
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