вертолет летит со скоростью 2км/мин, а самолет 12км/мин,но самолет отстает на 400км.Вопрос через сколько встретяться, и какое расстояние через час /

Гость: Гость:

Через час, т.е. через 60 минут. За 60мин вертолет пролетит: 2*60=120км. Самолет за 60мин пролетит: 12*60=720. расстояние через час будет: 400+120-720=-200км. То есть самолет обгонит вертолет и будет впереди него на 200км. Чтобы им встретиться вертолет пролетит расстояние Х, а самолет 400+Х за одно и то же время. Составим уравнение: Х/2=(400+Х)/12 /умножим обе части на 12 6Х-(400+Х)=0 6Х-400-Х=0 5Х=400 Х=80км Находим время: 80/2=40(мин) Ответ: они встретяться через 40 минут