Спильнокореневи слова ноч
Қазақ тiлi
Спильнокореневи слова ноч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ноч-ночной,ночлег,ноченька.
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