Какие из данных слов изменяются? Запишите их в левый столбик, выделяя окончания(не надо). В правый столбик запишите неизменяемые слова, обозначьте у них основу(не надо) Роща, сообща, звено, темно, май, южный, круг, вокруг, увид...

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Какие из данных слов изменяются? Запишите их в левый столбик, выделяя окончания(не надо). В правый столбик запишите неизменяемые слова, обозначьте у них основу(не надо) Роща, сообща, звено, темно, май, южный, круг, вокруг, увидишь, полоса, колесо, проговорим, друг, вдруг, команда, иногда, ветвистые, мигают, новинка.

Автор: Гость