Какие из данных слов изменяются? Запишите их в левый столбик, выделяя окончания(не надо). В правый столбик запишите неизменяемые слова, обозначьте у них основу(не надо) Роща, сообща, звено, темно, май, южный, круг, вокруг, увид...

Русский язык
Какие из данных слов изменяются? Запишите их в левый столбик, выделяя окончания(не надо). В правый столбик запишите неизменяемые слова, обозначьте у них основу(не надо) Роща, сообща, звено, темно, май, южный, круг, вокруг, увидишь, полоса, колесо, проговорим, друг, вдруг, команда, иногда, ветвистые, мигают, новинка.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изменяются:                                                         Не изменяются Роща звено                                                                    сообща май                                                                       темно южный                                                                  вокруг круг                                                                      вдруг увидишь                                                                иногда полоса                                                             колесо проговорим друг команда ветвистые мигают новинка  
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