Доклад на тему "однажды я... и в докладе ещё должна быть пословица ... делу время потехи час"
Литература
Доклад на тему "однажды я... и в докладе ещё должна быть пословица ... делу время потехи час"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В деревне у бабушки. Однажды летом я приехал к бабушке в деревню.У неё был огромный сад и огород.И каждое утро мы вставали,поливали и собирали овощи и фрукты.В этом году вырос большой урожай.Мы работали не покладая рук,И вот я устал и сел отдохнуть.Бабушка сказала мне собрать малину пока она не упала.Но я поленился и пошёл на речку.Когда я вернулся бабушка рассказала мне что вся малина упала.Мне было очень стыдно и грусно из-за того что в этом году я не помог своеё бабушке.И мне вспомнилась одна пословица "Делу время,потехе час"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В своем письме хочу рассказать тебе ,моя дорогая сестра, о нашей жизни в деревне, об отце с матерью , о бабушке и о толстом коте, появившемся недав...
Қазақ тiлi
Математика
РОСТ БУРАТИНО 1 МЕТР ,А ДЛИНА ЕГО НОСА РЕНЬШЕ БЫЛА 9 СМ . КАЖДЫЙ РАЗ , КОГДА БУРАТИНО ВРАЛ, длина его носа удваивалась . как только длина его носа ...
Геометрия
Отрезок AD биссектриса угла ABC. Через точку D проведена прямая пересекающая AB в точке E так,что AE=ED.Найти углы треугольника AED,если угол BAC=64