Доклад на тему "однажды я... и в докладе ещё должна быть пословица ... делу время потехи час"

Гость: Гость:

В деревне у бабушки. Однажды летом я приехал к бабушке в деревню.У неё был огромный сад и огород.И каждое утро мы вставали,поливали и собирали овощи и фрукты.В этом году вырос большой урожай.Мы работали не покладая рук,И вот я устал и сел отдохнуть.Бабушка сказала мне собрать малину пока она не упала.Но я поленился и пошёл на речку.Когда я вернулся бабушка рассказала мне что вся малина упала.Мне было очень стыдно и грусно из-за того что в этом году я не помог своеё бабушке.И мне вспомнилась одна пословица "Делу время,потехе час"