В своем письме хочу рассказать тебе ,моя дорогая сестра, о нашей жизни в деревне, об отце с матерью , о бабушке и о толстом коте, появившемся недавно в нашем доме.  Нужно выполнить синтаксический разбор предложения , с полной е...

Русский язык
В своем письме хочу рассказать тебе ,моя дорогая сестра, о нашей жизни в деревне, об отце с матерью , о бабушке и о толстом коте, появившемся недавно в нашем доме.  Нужно выполнить синтаксический разбор предложения , с полной его характеристикой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое предложение, двусоставное, распространённое, осложнено однородными дополнениями. Вроде так) 
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