В своем письме хочу рассказать тебе ,моя дорогая сестра, о нашей жизни в деревне, об отце с матерью , о бабушке и о толстом коте, появившемся недавно в нашем доме. Нужно выполнить синтаксический разбор предложения , с полной е...

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В своем письме хочу рассказать тебе ,моя дорогая сестра, о нашей жизни в деревне, об отце с матерью , о бабушке и о толстом коте, появившемся недавно в нашем доме. Нужно выполнить синтаксический разбор предложения , с полной его характеристикой.

Автор: Гость