Спильнокориневи слова
Қазақ тiлi
Спильнокориневи слова
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Ноч-ноченька,ночлег,ночной. Умний-ум. Гречаний -гречка. Остановить-остановка.
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