Подберите устаревшим словам синонимы: зело, дабы, сиречь, понеже, иже, блиставица
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Подберите устаревшим словам синонимы: зело, дабы, сиречь, понеже, иже, блиставица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зело-очень дабы-чтобы,с намереньем сиречь-или,как,то есть. понеже-потому что,так как. иже-как блиставица-молния.
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