Сумма двадцати первых членов арифметической прогрессии равна 240 , а ее первый член равен 7 . Найдите ее второй член .

Алгебра
Сумма двадцати первых членов арифметической прогрессии равна 240 , а ее первый член равен 7 . Найдите ее второй член .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d-разность прогрессии Sn=(2*a1+d(n-1))*n/2=(2*7+d*19)*20/2=140+190*d 140+190*d=240=>d=(240-140)/190=100/190=10/19 a2=a1+d=7+10/19=(133+10)/19=143/19
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