Сумма двадцати первых членов арифметической прогрессии равна 240 , а ее первый член равен 7 . Найдите ее второй член .

Алгебра

Сумма двадцати первых членов арифметической прогрессии равна 240 , а ее первый член равен 7 . Найдите ее второй член .

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