(sin 5п/18+sin 11п/9)/(cos 5п/18+cos 11п/9)
Алгебра
(sin 5п/18+sin 11п/9)/(cos 5п/18+cos 11п/9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(sin 5п/18+sin 11п/9)/(cos 5п/18+cos 11п/9)= = (2sin27pi/36 * cos17pi/36)/(2cos27pi/36 * cos17pi/36) = tg3pi/4 = -1 Ответ: -1
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