1)В воротной или в полой вене количество сахара постоянно? 2)Как изменяются амино кислоты в печени? 3)Какие аминокислоты называются незаменимыми и почему?

Еще добавил бы что незаменимые аминоксилоты - это те, которые мы получаем с пищей, и в отличие от заменимых они не могут вырабатываться печенью. И печень может превращать одни аминокислоты в другие, кроме незаменимых.

Гость: Гость:

1)Конечно, в полой, воротная вена несет вещества от кишечника в печень, поэтому в ней концетрация сахара всегда различна в зависимости от приема и вида пищи. А далее из печени выходит только определенная поция углеводов, соответсвующая оптимуму коцентрации в крови (3,3 - 5,5 ммоль/л). 2)Незаменимые аминокислоты-это те аминокислоты ,которые поступают в готовом виде вместе с пищей.Незаменимыми аминокислотами для человека являются:лизин,валин,лейцин,изолейцин,треонин,финилаланин,триптофан и метионин;для детей незаменимыми являются также аргинин и гистидин.