молекулы какого газа при 20 градусах имеют среднюю квадратичную скорость 510 м/с?

Физика
молекулы какого газа при 20 градусах имеют среднюю квадратичную скорость 510 м/с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставим значения под формулу M=3RT/v^2=3*8.314*293/510^2=0.028 кг=28 г; Получается азот
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