составить предложение со словами лежи, лижи, чистота , частота, поласкать, полоскать
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составить предложение со словами лежи, лижи, чистота , частота, поласкать, полоскать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лежи на печи ешь харчи)). lanos, не лижи варенье, с булки! Какая в доме чистота! У этого маятника высокая частота. Хватит полоскать это бельё. Нужно ещё поласкать этого щенка.
Гость:
Девочка приказала своей собаке: "Лежи!" -"Лижи мороженное, а не кусай его!" - строгим голосом сказала мне мама. Чистота - залог здоровья. Частота маятника колеблется. Моя кошка мурлыкает и этим намекает, чтобы я ее поласкал. Я люблю стирать и полоскать белье.
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