составить предложение со словами лежи, лижи, чистота , частота, поласкать, полоскать

Лежи на печи ешь харчи)). lanos, не лижи варенье, с булки! Какая в доме чистота! У этого маятника высокая частота. Хватит полоскать это бельё. Нужно ещё поласкать этого щенка.

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Девочка приказала своей собаке: "Лежи!" -"Лижи мороженное, а не кусай его!" - строгим голосом сказала мне мама. Чистота - залог здоровья. Частота маятника колеблется. Моя кошка мурлыкает и этим намекает, чтобы я ее поласкал. Я люблю стирать и полоскать белье.