В домашней библиотеке 231 издание- книги и журналы. Причём журналы состовляют две одиннадцатых части от всей литературы. Сколько книг находится в домашней библиотеке?

Математика

В домашней библиотеке 231 издание- книги и журналы. Причём журналы состовляют две одиннадцатых части от всей литературы. Сколько книг находится в домашней библиотеке?

Автор: Гость