В домашней библиотеке 231 издание- книги и журналы. Причём журналы состовляют две одиннадцатых части от всей литературы. Сколько книг находится в домашней библиотеке?

Математика
В домашней библиотеке 231 издание- книги и журналы. Причём журналы состовляют две одиннадцатых части от всей литературы. Сколько книг находится в домашней библиотеке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
журналы=231*2/11=42 книги=231-42=189
Гость:
1) 231/11*2=42 журнала 2) 231-42=189 книг
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