Чему равен периметр четырехугольника, если периметр  треугольника равен 12см? И у треугольника все стороны равны.

Математика
Чему равен периметр четырехугольника, если периметр  треугольника равен 12см? И у треугольника все стороны равны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12:3=4(см)-длина одной стороны треугольника 2) 4·4=16(см)-периметр четырёхугольнка Ответ: 16 см.
Гость:
1)12:3=4(см)- столько одно сторона.       8 2)(4+4)х2=16(см)-столько периметр. Ответ:16 сантиметров.
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