Чему равен периметр четырехугольника, если периметр треугольника равен 12см? И у треугольника все стороны равны.
Математика
Чему равен периметр четырехугольника, если периметр треугольника равен 12см? И у треугольника все стороны равны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12:3=4(см)-длина одной стороны треугольника 2) 4·4=16(см)-периметр четырёхугольнка Ответ: 16 см.
Гость:
1)12:3=4(см)- столько одно сторона. 8 2)(4+4)х2=16(см)-столько периметр. Ответ:16 сантиметров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Два автомобиля выехали одновременно из одного пункта в одном направлении. Первый автомобиль едет со скоростью 40 км / ч, а с...
Математика