ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Два автомобиля выехали одновременно из одного пункта в одном направлении. Первый автомобиль едет со скоростью 40 км / ч, а скорость второго составляет 125% от скорости первого. Через 30 мин из того же пун...
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Два автомобиля выехали одновременно из одного пункта в одном направлении. Первый автомобиль едет со скоростью 40 км / ч, а скорость второго составляет 125% от скорости первого. Через 30 мин из того же пункта и в том же направлении выехал третий автомобиль, который сначала обогнал первого, а через 1,5 часа после этого обогнал другого. Какая скорость третего автомобиля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если скорость первого 40 км/ч, то скорость второго 1,25*40 = 50 км/ч Пусть х - скорость третьего. Пусть t - время третьего до встречи с первым. Тогда t+1,5 - время третьего до встречи со вторым. Тогда имеем систему: xt = 40*(t+0,5) xt = 40t + 20 x(t+1,5) = 50*(t+2) x= 50*(t+2)/(t+1,5) (1) Подставив х в первое получим уравнение для t: 50*t(t+2) = (t+1,5)(40t+20) 10t^2 + 20t - 30 = 0 t^2 +2t - 3 = 0 t1 = -3 (не подходит по смыслу) t2 = 1 Итак время t = 1 час. Подставив это значение в (1), получим скорость третьего: х = 50*3/2,5 = 60 Ответ: 60 км/ч.
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