ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Два автомобиля выехали одновременно из одного пункта в одном направлении. Первый автомобиль едет со скоростью 40 км / ч, а скорость второго составляет 125% от скорости первого. Через 30 мин из того же пун...

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Два автомобиля выехали одновременно из одного пункта в одном направлении. Первый автомобиль едет со скоростью 40 км / ч, а скорость второго составляет 125% от скорости первого. Через 30 мин из того же пункта и в том же направлении выехал третий автомобиль, который сначала обогнал первого, а через 1,5 часа после этого обогнал другого. Какая скорость третего автомобиля?

Автор: Гость