сочинение о домашнем питомце
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сочинение о домашнем питомце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у меня есть собака/кошка/попугай/или др .Я очень люблю его и мы с ним проводим много времени каждый день.Он понимает и думает как я, мы с ним лучшие друзья! Мы долго сидим вместе на кухне и смотрим телевизор каждый день,а вечером мы ходим вместе гулять... у меня есть собака/кошка/попугай/или др .Я очень люблю его и мы с ним проводим много времени каждый день.Он понимает и думает как я, мы с ним лучшие друзья! Мы долго сидим вместе на кухне и смотрим телевизор каждый день,а вечером мы ходим вместе гулять...
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