сочинение о домашнем питомце

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сочинение о домашнем питомце
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у меня есть собака/кошка/попугай/или др .Я очень люблю его и мы с ним проводим много времени каждый день.Он понимает и думает как я, мы с ним лучшие друзья! Мы долго сидим вместе на кухне и смотрим телевизор каждый день,а вечером мы ходим вместе гулять...     у меня есть собака/кошка/попугай/или др .Я очень люблю его и мы с ним проводим много времени каждый день.Он понимает и думает как я, мы с ним лучшие друзья! Мы долго сидим вместе на кухне и смотрим телевизор каждый день,а вечером мы ходим вместе гулять...      
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