Школьная библиотека получила 3420 новых учебников,что составило одну десятую часть всех ужу имевшихся в библиотеке учебников.Сколько учебников стало в школьной библиотеке?

Математика
Школьная библиотека получила 3420 новых учебников,что составило одну десятую часть всех ужу имевшихся в библиотеке учебников.Сколько учебников стало в школьной библиотеке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3420/0,1=34200 - было 2)34200+3420=37620 - стало
Гость:
1) 3420*10=34200 было в библиотеке 2) 34200+3420=37620 стало.
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