Школьная библиотека получила 3420 новых учебников,что составило одну десятую часть всех ужу имевшихся в библиотеке учебников.Сколько учебников стало в школьной библиотеке?

Математика

Школьная библиотека получила 3420 новых учебников,что составило одну десятую часть всех ужу имевшихся в библиотеке учебников.Сколько учебников стало в школьной библиотеке?

Автор: Гость