Последовательность событий, происходящих при вдохе,перечислив их буквенные обозначения в нужном порядке: А-расширение легких, б-падение давления в альвеолах, в-расширение грудной полости, г-сокращение наружних межреберных мышц ...

Биология

Последовательность событий, происходящих при вдохе,перечислив их буквенные обозначения в нужном порядке: А-расширение легких, б-падение давления в альвеолах, в-расширение грудной полости, г-сокращение наружних межреберных мышц и диафрагмы, д=падение давления в плевральной полости, е-заполнение легких воздухом

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