Последовательность событий, происходящих при вдохе,перечислив их буквенные обозначения в нужном порядке: А-расширение легких, б-падение давления в альвеолах, в-расширение грудной полости, г-сокращение наружних межреберных мышц ...

Биология
Последовательность событий, происходящих при вдохе,перечислив их буквенные обозначения в нужном порядке: А-расширение легких, б-падение давления в альвеолах, в-расширение грудной полости, г-сокращение наружних межреберных мышц и диафрагмы, д=падение давления в плевральной полости, е-заполнение легких воздухом
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последовательность событий, происходящих при вдохе: г-сокращение наружних межреберных мышц и диафрагмы в-расширение грудной полости д=падение давления в плевральной полости a-расширение легких б-падение давления в альвеолах е-заполнение легких воздухом  
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