Масштаб карты 1:1000000.Какую длину имеет на карте отрезок,изображающий расстояние в 75км?

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Масштаб карты 1 к 1 000 000 сантиметров, в одном метре 100см, следовательно, 1 к 10 000 метров, 1 к 10км, ваш отрезок будет длинной 7,5 сантиметров. з.ы. я просто сокращал, чтобы было понятнее, но на всех "миллионках" (1:1000000) 1 см включает в себя 10км. =)