Масштаб карты 1:1000000.Какую длину имеет на карте отрезок,изображающий расстояние в 75км?
Алгебра
Масштаб карты 1:1000000.Какую длину имеет на карте отрезок,изображающий расстояние в 75км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масштаб карты 1 к 1 000 000 сантиметров, в одном метре 100см, следовательно, 1 к 10 000 метров, 1 к 10км, ваш отрезок будет длинной 7,5 сантиметров. з.ы. я просто сокращал, чтобы было понятнее, но на всех "миллионках" (1:1000000) 1 см включает в себя 10км. =)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1)В воротной или в полой вене количество сахара постоянно? 2)Как изменяются амино кислоты в печени? 3)Какие аминокислоты называются незаменимыми и ...
Биология
Последовательность событий, происходящих при вдохе,перечислив их буквенные обозначения в нужном порядке: А-расширение легких, б-падение давления в ...
Математика
Школьная библиотека получила 3420 новых учебников,что составило одну десятую часть всех ужу имевшихся в библиотеке учебников.Сколько учебников стал...