помогите зделать 1 предложение со словом впоследствии,плизз срочно надо!
Русский язык
помогите зделать 1 предложение со словом впоследствии,плизз срочно надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Впоследствие мысли эти нашли подтверждение в моем разговоре со знакомым 2 Впоследствии Путин был назначен премьер-министром. 3 Впоследствии он стал офицером. 4 Впоследствии полученной травмы он стал инвалидом
Гость:
Впоследствии(когда?) мы ответим на ваши вопросы. Впоследствии-это наречие(предложение научного стиля)
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