помогите зделать 1 предложение со словом впоследствии,плизз срочно надо!

Гость: Гость:

1 Впоследствие мысли эти нашли подтверждение в моем разговоре со знакомым 2 Впоследствии Путин был назначен премьер-министром. 3 Впоследствии он стал офицером. 4 Впоследствии полученной травмы он стал инвалидом