Из десяти метров полотна получается 3 рубашки.Сколько рубашек получится из 2 730 м полотна?Введите здесь содержание задания...

Математика

Из десяти метров полотна получается 3 рубашки.Сколько рубашек получится из 2 730 м полотна?Введите здесь содержание задания...

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