Из десяти метров полотна получается 3 рубашки.Сколько рубашек получится из 2 730 м полотна?Введите здесь содержание задания...
Математика
Из десяти метров полотна получается 3 рубашки.Сколько рубашек получится из 2 730 м полотна?Введите здесь содержание задания...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10м-3 руб. 2730м-? руб. Составим пропорцию: 10 3 __ = __ 2730 х х=2730*3/10 х=819 руб.-из 2730 метров ткани ответ:819 рубашек.
Гость:
10м-3 рубашки 2730м-х х=819 рубашек
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