Из десяти метров полотна получается 3 рубашки.Сколько рубашек получится из 2 730 м полотна?Введите здесь содержание задания...

Математика
Из десяти метров полотна получается 3 рубашки.Сколько рубашек получится из 2 730 м полотна?Введите здесь содержание задания...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10м-3 руб. 2730м-? руб. Составим пропорцию: 10        3 __   =   __ 2730     х х=2730*3/10 х=819 руб.-из 2730 метров ткани ответ:819 рубашек.
Гость:
10м-3 рубашки      2730м-х    х=819 рубашек
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