вот есть приборы: компас, термометр, запасной якорь с длинной цепью, разбитые песочные часы. какой прибор из них нужен для измерения высоты горы

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вот есть приборы: компас, термометр, запасной якорь с длинной цепью, разбитые песочные часы. какой прибор из них нужен для измерения высоты горы

Автор: Гость