вот есть приборы: компас, термометр, запасной якорь с длинной цепью, разбитые песочные часы. какой прибор из них нужен для измерения высоты горы
Українська література
вот есть приборы: компас, термометр, запасной якорь с длинной цепью, разбитые песочные часы. какой прибор из них нужен для измерения высоты горы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Термометр, потому что каждые 100метров подьема температура уменьшается на 0,6 градусов Цельсия
Гость:
термометр вода на высоте будет кипеть при меньшей температуре. На поверхности температура больше из-за давления
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