Точки P и Q - середины сторон АВ и АС треугольника АВС. Найти периметр треугольника АВС если периметр треугольника АРQ равен 21см. мне нужно решение, а не копия со школьных знаний. если увижу, чт копия, то отмечу как нарушение
Геометрия
Точки P и Q - середины сторон АВ и АС треугольника АВС. Найти периметр треугольника АВС если периметр треугольника АРQ равен 21см. мне нужно решение, а не копия со школьных знаний. если увижу, чт копия, то отмечу как нарушение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PQ - средняя линия тр. АВС. Значит PQ = BC/2 Также отметим, что: АР = АВ/2 и AQ = АС/2 Значит периметр тр. APQ - вдвое меньше периметра тр. АВС Тогда: Р(АВС) = 2 *Р(APQ) = 2*21 = 42 см. Ответ: 42 см.
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