Точки P и Q - середины сторон АВ и АС треугольника АВС. Найти периметр треугольника АВС если периметр треугольника АРQ равен 21см. мне нужно решение, а не копия со школьных знаний. если увижу, чт копия, то отмечу как нарушение

Геометрия

Точки P и Q - середины сторон АВ и АС треугольника АВС. Найти периметр треугольника АВС если периметр треугольника АРQ равен 21см. мне нужно решение, а не копия со школьных знаний. если увижу, чт копия, то отмечу как нарушение

Автор: Гость