после того как дорогу заасфальтировали, время , затраченное на поездку по этой дороге сократилось с 2,4 часа до 1,5 часа. насколько % сократилось время поездки.
Математика
после того как дорогу заасфальтировали, время , затраченное на поездку по этой дороге сократилось с 2,4 часа до 1,5 часа. насколько % сократилось время поездки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.4 ч - 100% 1,5 ч - х% х=1,5*100%/1,5=62,5% разница 100%-62,5%=37,5%
Гость:
Сначала найдем НА СКОЛЬКО сократилось время в часах: 2.4-1.5=0.9 (ч). Далее составляем пропорцию: 2.4ч - 100% 0.9ч - х% х=(0.9х100)/2.4=37.5(%) Ответ: Время поездки сократилось на 37,5%
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