после того как дорогу заасфальтировали, время , затраченное на поездку по этой дороге сократилось с 2,4 часа до 1,5 часа. насколько % сократилось время поездки.

Математика

после того как дорогу заасфальтировали, время , затраченное на поездку по этой дороге сократилось с 2,4 часа до 1,5 часа. насколько % сократилось время поездки.

Автор: Гость