В сосуде находится газ при температуре 0 градусов. Определите среднюю кинетическую энергию движения молекул газа
Физика
В сосуде находится газ при температуре 0 градусов. Определите среднюю кинетическую энергию движения молекул газа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Eк=1,5*к*Т где к=const= 1,38·10–23 Дж/K, T=0+273=273K Eк=1,5*273* 1,38·10^(-23)=565,11*10^(-23)дж если округлить то Eк=565*10^(-23)
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