РОСТ БУРАТИНО 1 МЕТР ,А ДЛИНА ЕГО НОСА РЕНЬШЕ БЫЛА 9 СМ . КАЖДЫЙ РАЗ , КОГДА БУРАТИНО ВРАЛ, длина его носа удваивалась . как только длина его носа стала больше его роста ,буратин перестал врать . СКОЛЬКО РАЗ ОН СОВРАЛ?
Математика
РОСТ БУРАТИНО 1 МЕТР ,А ДЛИНА ЕГО НОСА РЕНЬШЕ БЫЛА 9 СМ . КАЖДЫЙ РАЗ , КОГДА БУРАТИНО ВРАЛ, длина его носа удваивалась . как только длина его носа стала больше его роста ,буратин перестал врать . СКОЛЬКО РАЗ ОН СОВРАЛ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*2=18см стала длина носа, наврал 1 раз 18+18=36 см длина носа, когда наврал 2 раз 36+36=72 см длина носа , когда наврал 3 раз 72+72=144 см=1м44см длина носа, когда наврал 4 раз значит буратино соврал 4 раза
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