РОСТ БУРАТИНО 1 МЕТР ,А ДЛИНА ЕГО НОСА РЕНЬШЕ БЫЛА 9 СМ . КАЖДЫЙ РАЗ , КОГДА БУРАТИНО ВРАЛ, длина его носа удваивалась . как только длина его носа стала больше его роста ,буратин перестал врать . СКОЛЬКО РАЗ ОН СОВРАЛ?

Математика

РОСТ БУРАТИНО 1 МЕТР ,А ДЛИНА ЕГО НОСА РЕНЬШЕ БЫЛА 9 СМ . КАЖДЫЙ РАЗ , КОГДА БУРАТИНО ВРАЛ, длина его носа удваивалась . как только длина его носа стала больше его роста ,буратин перестал врать . СКОЛЬКО РАЗ ОН СОВРАЛ?

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