Отрезок AD биссектриса угла ABC. Через точку D проведена прямая пересекающая AB в точке E так,что AE=ED.Найти углы треугольника AED,если угол BAC=64
Геометрия
Отрезок AD биссектриса угла ABC. Через точку D проведена прямая пересекающая AB в точке E так,что AE=ED.Найти углы треугольника AED,если угол BAC=64
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона АЕ=ЕД по уловию следовательно треугольник АЕД равнобедренный с основанием АД. Углы при основании равнобедренного треугольника равны следовательно угол А=Д=64 градусом. В треугольнике сумма всех углов равна 180 градусом следовательно угол Е=180-А-Д Угол Е= 180- 64-64=52 градуса
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