Генератор тока с ЭДС, равной 60 В ,имеет внутреннее сопротивление 20 Ом.Как изменяется напряжение на зажимах генератора при увеличении нагрузки от 80 до 180 Ом?

Физика

Генератор тока с ЭДС, равной 60 В ,имеет внутреннее сопротивление 20 Ом.Как изменяется напряжение на зажимах генератора при увеличении нагрузки от 80 до 180 Ом?

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