Генератор тока с ЭДС, равной 60 В ,имеет внутреннее сопротивление 20 Ом.Как изменяется напряжение на зажимах генератора при увеличении нагрузки от 80 до 180 Ом?
Физика
Генератор тока с ЭДС, равной 60 В ,имеет внутреннее сопротивление 20 Ом.Как изменяется напряжение на зажимах генератора при увеличении нагрузки от 80 до 180 Ом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=U1/R1=60/20=3A U2=R2*I=80*3=240B U3=R3*I=180*3=540B Напряжение на зажимах генератора при увеличении нагрузки от 80 до 180 Ом увеличится, на 300В.
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