указать верную пропорцию а) 3:5=10:2 б)3:8=5:6 г)5:3=10:8 в)3:8=6:16

Математика
указать верную пропорцию а) 3:5=10:2 б)3:8=5:6 г)5:3=10:8 в)3:8=6:16
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3:8=6:16 - верная пропорция
Гость:
а) [latex]3:5=10:2[/latex]   [latex]\frac{3}{5}=\frac{10}{2}[/latex]   [latex]\frac{3}{5}\neq\frac{5}{1}[/latex]   [latex]0,6\neq5[/latex] -------------------------------------------- б) [latex]3:8=5:6[/latex]   [latex]\frac{3}{8}\neq\frac{5}{6}[/latex] -------------------------------------------- в) [latex]3:8=6:16[/latex]   [latex]\frac{3}{8}=\frac{6}{16}[/latex]   [latex]\frac{3}{8}=\frac{3}{8}[/latex] -------------------------------------------- г) [latex]5:3=10:8[/latex]   [latex]\frac{5}{3}=\frac{10}{8}[/latex]   [latex]\frac{5}{3}=\frac{5}{4}[/latex]   [latex]\frac{5}{3}\neq1\frac{1}{4}[/latex]   Ответ:  верная пропорция в)3:8=6:16
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