указать верную пропорцию а) 3:5=10:2 б)3:8=5:6 г)5:3=10:8 в)3:8=6:16

Гость: Гость:

а) [latex]3:5=10:2[/latex] [latex]\frac{3}{5}=\frac{10}{2}[/latex] [latex]\frac{3}{5}

eq\frac{5}{1}[/latex] [latex]0,6

eq5[/latex] -------------------------------------------- б) [latex]3:8=5:6[/latex] [latex]\frac{3}{8}

eq\frac{5}{6}[/latex] -------------------------------------------- в) [latex]3:8=6:16[/latex] [latex]\frac{3}{8}=\frac{6}{16}[/latex] [latex]\frac{3}{8}=\frac{3}{8}[/latex] -------------------------------------------- г) [latex]5:3=10:8[/latex] [latex]\frac{5}{3}=\frac{10}{8}[/latex] [latex]\frac{5}{3}=\frac{5}{4}[/latex] [latex]\frac{5}{3}

eq1\frac{1}{4}[/latex] Ответ: верная пропорция в)3:8=6:16