указать верную пропорцию а) 3:5=10:2 б)3:8=5:6 г)5:3=10:8 в)3:8=6:16
Математика
указать верную пропорцию а) 3:5=10:2 б)3:8=5:6 г)5:3=10:8 в)3:8=6:16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3:8=6:16 - верная пропорция
Гость:
а) [latex]3:5=10:2[/latex] [latex]\frac{3}{5}=\frac{10}{2}[/latex] [latex]\frac{3}{5}\neq\frac{5}{1}[/latex] [latex]0,6\neq5[/latex] -------------------------------------------- б) [latex]3:8=5:6[/latex] [latex]\frac{3}{8}\neq\frac{5}{6}[/latex] -------------------------------------------- в) [latex]3:8=6:16[/latex] [latex]\frac{3}{8}=\frac{6}{16}[/latex] [latex]\frac{3}{8}=\frac{3}{8}[/latex] -------------------------------------------- г) [latex]5:3=10:8[/latex] [latex]\frac{5}{3}=\frac{10}{8}[/latex] [latex]\frac{5}{3}=\frac{5}{4}[/latex] [latex]\frac{5}{3}\neq1\frac{1}{4}[/latex] Ответ: верная пропорция в)3:8=6:16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие из данных слов изменяются? Запишите их в левый столбик, выделяя окончания(не надо). В правый столбик запишите неизменяемые слова, обозначьте ...
Литература
Русский язык
В своем письме хочу рассказать тебе ,моя дорогая сестра, о нашей жизни в деревне, об отце с матерью , о бабушке и о толстом коте, появившемся недав...
Қазақ тiлi