Знаменатель обыкновенной дроби больше её числителя на 3.Если увеличить числитель в 3 раза,а затем уменьшить на 7,а знаменатель увеличить в 2 раза,а затем уменьшить на 11,то получится дробь,обратная данной.Найти эту дробь.

Гость: Гость:

5\8. Пусть х-числитель,тогда х+3 - знаменатель. Составляем уравнение для числителя: 3х-7. Для знаменателя: 2(х+3)-11. Получили дробь. В условии говорится,что это обратная дробь к нашей,поэтому,переворавиваем ее и приравниваем числители. Получаем,что х=5 - это наш числитель,Подставляем 5 в знаменатель,получам 8.Вот и ве)))