(x-111)* 59=                                                                                                975*(y-615)=

Математика
(x-111)* 59=                                                                                                975*(y-615)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(х-111)*59=0, 59х-6549, 59х=6549, х=6549:59, х=111. 2)975*(у-615)=0, 975у-599625,975у=599625, у=599625:975, у=615.
Гость:
(х-111)*59=0   59х-6549                                         975*(у-615)=0  59х=6549                                        975у-599625 х=6549:59                                       у=599625:975 х=111                                              у=615
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