(x-111)* 59= 975*(y-615)=
Математика
(x-111)* 59= 975*(y-615)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(х-111)*59=0, 59х-6549, 59х=6549, х=6549:59, х=111. 2)975*(у-615)=0, 975у-599625,975у=599625, у=599625:975, у=615.
Гость:
(х-111)*59=0 59х-6549 975*(у-615)=0 59х=6549 975у-599625 х=6549:59 у=599625:975 х=111 у=615
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