Когда (дата) Кутузов М.И. был назначен главнокомандующим русской армией(отеч. война), где она находилась в это время?
Обществознание
Когда (дата) Кутузов М.И. был назначен главнокомандующим русской армией(отеч. война), где она находилась в это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1812 году Кутузов был назначен главнокомандующим русской армии. Он сражался под Бородином (село)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
вертолет летит со скоростью 2км/мин, а самолет 12км/мин,но самолет отстает на 400км.Вопрос через сколько встретяться, и какое расстояние через час ...
Алгебра
Знаменатель обыкновенной дроби больше её числителя на 3.Если увеличить числитель в 3 раза,а затем уменьшить на 7,а знаменатель увеличить в 2 раза,а...
Математика