Когда (дата) Кутузов М.И. был назначен главнокомандующим русской армией(отеч. война), где она находилась в это время?

Обществознание

Когда (дата) Кутузов М.И. был назначен главнокомандующим русской армией(отеч. война), где она находилась в это время?

Автор: Гость