Звука буквенный разбор ПОЕЗД
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Звука буквенный разбор ПОЕЗД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поезд - по-езд - [п ой'ист] - 2 слога п [п] - согл.,парн.,глух.,тв. о [о] - глас.,ударн. е [й'] - согл.,непарн.,зв.,мягк.,сонорн. [и] - глас.,безударн. з [с] - согл.,парн.,глух.,тв. д [т] - согл.,парн.,глух.,тв. 5б.,6зв.
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