запиши и прочитай все семизначные числа, сумма цифр в каждом из которых равна 2.Сколько таких чисел?

Гость: Гость:

1000001 - миллион один 1000010 - миллион десять 1000100 - миллион сто 1001000 - миллион тысяча 1010000 - миллион десять тысяч 1100000 - миллион сто тысяч 2000000 - два миллиона Будет семь чисел)