запиши и прочитай все семизначные числа, сумма цифр в каждом из которых равна 2.Сколько таких чисел?

Математика
запиши и прочитай все семизначные числа, сумма цифр в каждом из которых равна 2.Сколько таких чисел?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000001 - миллион один 1000010 - миллион десять 1000100 - миллион сто 1001000 - миллион тысяча 1010000 - миллион десять тысяч 1100000 - миллион сто тысяч 2000000 - два миллиона Будет семь чисел)
Гость:
1000001 - миллион один 1000010 - миллион десять 1000100 - миллион сто 1001000 - миллион тысяча 1010000 - миллион десять тысяч 1100000 - миллион сто тысяч 2000000-два миллиона 7 чисел а ни 6
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