какой части речи слово необдуманный?
Русский язык
какой части речи слово необдуманный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слово необдуманный относится к прилагательному.
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