В бочке 100 л. безина. У шофера есть две пустые емкости: одна на 30 л., а другая на 70 л. Может ли шофер отмерить 10 л. бензина; 50 л. бензина

Математика

В бочке 100 л. безина. У шофера есть две пустые емкости: одна на 30 л., а другая на 70 л. Может ли шофер отмерить 10 л. бензина; 50 л. бензина

Автор: Гость