В бочке 100 л. безина. У шофера есть две пустые емкости: одна на 30 л., а другая на 70 л. Может ли шофер отмерить 10 л. бензина; 50 л. бензина
Математика
В бочке 100 л. безина. У шофера есть две пустые емкости: одна на 30 л., а другая на 70 л. Может ли шофер отмерить 10 л. бензина; 50 л. бензина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 0 0 2) 70 0 30 3) 40 60 0 4) (10) 60 30 1) 100 0 0 2) 70 0 30 3) 40 60 0 4) 10 60 30 5) 70 20 10 6) (50) 20 30 ()- обьем который нужно отмерить 30-литровая емкость 70-литровая емкость 100-литровая бочка Ответ : Сможет
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