В бочке 100 л. безина. У шофера есть две пустые емкости: одна на 30 л., а другая на 70 л. Может ли шофер отмерить 10 л. бензина; 50 л. бензина

Математика
В бочке 100 л. безина. У шофера есть две пустые емкости: одна на 30 л., а другая на 70 л. Может ли шофер отмерить 10 л. бензина; 50 л. бензина
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1) 100  0  0  2)  70  0  30 3) 40  60  0  4) (10) 60 30     1) 100  0  0  2)  70  0  30  3) 40  60  0  4)  10  60  30  5) 70  20  10  6) (50)  20  30 ()- обьем который нужно отмерить 30-литровая емкость   70-литровая емкость  100-литровая  бочка Ответ : Сможет 
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