в двух клетках живут 4 хомяка и 16 мышей, в одной клетке дивет 1 хомяк и половина мышей. каждый день коля и миша дают обитателем клетки этой 106 бобов, а лобитателем другой клетки 142 боба. сколько бобов добовляют каждый день в...

Математика
в двух клетках живут 4 хомяка и 16 мышей, в одной клетке дивет 1 хомяк и половина мышей. каждый день коля и миша дают обитателем клетки этой 106 бобов, а лобитателем другой клетки 142 боба. сколько бобов добовляют каждый день в питание 1 хомяку и одной мышке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
определим, сколько живёт в каждой клетке Т. к. Всего 4 Х (хомяка), то во II клетке - 3 Х 1)4-1=3 Мышей 16 делим наполовину = 8 2)16\2=8 Получаем I кл - 1 Х и 8 М (мышей) II кл - 3 Х и 8 М 3) 142-106=36 (ст.) на 36 стебля дают больше во II клетку, чем в I Т. к. во II клетке Хомяков больше только на 2 4) 3-1=2 (Х), то узнаем, сколько стеблей на 1 Хомяка 5) 36/2=18 (ст.) - добавляют каждый день 1 Хомяку 6) 106-18=88 (ст.) - остаётся в I клетке для 8 М 7) 88/8=11 (Ст.)- добавляют каждый день 1 Мыши Проверяем   1*18+8*11=106 - в I клетке 3*18+8*11=142 - во II клетке Ответ: Хомяку - 18 стеблей, Мыши - 11 стеблей.
Гость:
8x+y=106 8x+3y=142   y=106-8x 8x+3y=142   x=11 y=18   мышам 11 бобов, хомяку 18
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