Найдите слова, в которых ударение сохраняется во всех формах на одном и том же слоге: столяр, торт, очередь, квартал, договор, земля, шарф, голубь, госпиталь, сторож, шофер, средство.
Русский язык
Найдите слова, в которых ударение сохраняется во всех формах на одном и том же слоге: столяр, торт, очередь, квартал, договор, земля, шарф, голубь, госпиталь, сторож, шофер, средство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
столяр,квартал,договор,шарф,госпиталь.
Гость:
квартал,госпиталь,договор,
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