Помогите пожалуйста!!!! Вагонетка массой m = 200кг движеться равномерно. С какой силой рабочий толкает вагонетку, если коэффициент трения равен 0.6?
Физика
Помогите пожалуйста!!!! Вагонетка массой m = 200кг движеться равномерно. С какой силой рабочий толкает вагонетку, если коэффициент трения равен 0.6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=коэф.трения * mg Fтр= 200*0,6*10=1200Н=1,2кН
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В бочке 100 л. безина. У шофера есть две пустые емкости: одна на 30 л., а другая на 70 л. Может ли шофер отмерить 10 л. бензина; 50 л. бензина
Математика
в двух клетках живут 4 хомяка и 16 мышей, в одной клетке дивет 1 хомяк и половина мышей. каждый день коля и миша дают обитателем клетки этой 106 бо...
Математика
запиши и прочитай все семизначные числа, сумма цифр в каждом из которых равна 2.Сколько таких чисел?
Русский язык