Помогите пожалуйста!!!! Вагонетка массой m = 200кг движеться равномерно. С какой силой рабочий толкает вагонетку, если коэффициент трения равен 0.6?

Физика

Помогите пожалуйста!!!! Вагонетка массой m = 200кг движеться равномерно. С какой силой рабочий толкает вагонетку, если коэффициент трения равен 0.6?

Автор: Гость