Общая длина двух отрезков составляет 18 см. Если первый отрезок увеличить на 5 см, а второй уменьшить на 3 см, то отрезки будут одинаковыми. Какой длиной каждый отрезок?
Математика
Общая длина двух отрезков составляет 18 см. Если первый отрезок увеличить на 5 см, а второй уменьшить на 3 см, то отрезки будут одинаковыми. Какой длиной каждый отрезок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - длинна первого отрезка 18-х - длина второго составим уравнение х+5=(18-х)-3 2х=10 х=5см длина первого отрезка 18-5=13см длина второго
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