Общая длина двух отрезков составляет 18 см. Если первый отрезок увеличить на 5 см, а второй уменьшить на 3 см, то отрезки будут одинаковыми. Какой длиной каждый отрезок?

Математика

Общая длина двух отрезков составляет 18 см. Если первый отрезок увеличить на 5 см, а второй уменьшить на 3 см, то отрезки будут одинаковыми. Какой длиной каждый отрезок?

Автор: Гость